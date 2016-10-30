Вооруженные силы Украины начали минометный обстрел Ясиноватой и окраин Донецка

Окраины города Ясиноватая и территория бывшего Донецкого аэропорта подвергаются массированному минометному обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований, - сообщили в Министерстве обороны ДНР.

- Сейчас со стороны противника работают минометы калибром 120 миллиметров по Ясиноватскому блокпосту и району донецкого аэропорта, — цитирует РИА «Новости» выступление представителя ведомства перед журналистам.

По его словам, пока силовые структуры республики не располагают данными о пострадавших и разрушениях.