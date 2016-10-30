Вооруженные силы Украины начали минометный обстрел Ясиноватой и окраин Донецка
Окраины города Ясиноватая и территория бывшего Донецкого аэропорта подвергаются массированному минометному обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований, - сообщили в Министерстве обороны ДНР.
- Сейчас со стороны противника работают минометы калибром 120 миллиметров по Ясиноватскому блокпосту и району донецкого аэропорта, — цитирует РИА «Новости» выступление представителя ведомства перед журналистам.
По его словам, пока силовые структуры республики не располагают данными о пострадавших и разрушениях.
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