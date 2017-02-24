Вооруженные налетчики «взяли» интим-магазин в Москве

На Мячковском бульваре в юго-восточной части столицы двое вооруженных пистолетом злоумышленников совершили налет на магазин интимных товаров, забрав деньги и образцы продукции.

Ограбление произошло около полуночи с 23 на 24 февраля. Преступники забрали из кассы деньги и представленную на прилавках продукцию, сообщает сайт RG.RU со ссылкой на ТАСС.

По информации столичного ГУ МВД РФ, полиция принимает меры для установления и задержания неизвестных, по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.