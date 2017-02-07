Вооруженные грабители отобрали у безработного москвича 10 миллионов рублей
Неизвестные преступники отобрали у безработного москвича 10 миллионов рублей на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Как уточняется в материале, инцидент произошел на Зеленоградской улице около полуночи.
По словам самого пострадавшего, преступников было четверо. Угрожая пистолетом, они отобрали у него сумку с 10 миллионами рублей и скрылись на автомобиле.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Ведется розыск подозреваемых.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что добычей грабителей стали деньги, которые потерпевший получил после продажи квартиры.
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