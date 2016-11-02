Вооруженная сирийская оппозиция отказалась покидать осажденный Алеппо
Боевики так называемой «умеренной сирийской оппозиции» ответили отказом на предложение покинуть осажденные правительственными войсками восточные районы Алеппо.
Об этом заявила представитель Сирийской свободной армии Закария Малахифиджи, - сообщает ТАСС со ссылкой на телестанцию Al Arabiya.
Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов напрямую обратился к отрядам вооруженной оппозиции с предложением покинуть город через два гуманитарных коридора во время гуманитарной паузы, которая будет введена 4 ноября с 9 до 19 часов.
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