Вооруженная оппозиция заморозила подготовку к переговорам в Астане

Вооруженная оппозиция в составе 12 формирований заморозила подготовку к переговорам в Астане, запланированным на конец января 2017 года, следует из текста заявления Сирийской свободной армии.

Представители оппозиции заявили, что правительственная армия и поддерживающие ее отряды несколько раз нарушали режим прекращения огня в долине Вади-Барада и регионе Восточная Гута под Дамаском, а также в провинции Хама и Дераа.

В свою очередь, по данным местных СМИ, войска и ополченцы открывали несколько раз ответный огонь по позициям противника. Отмечается, что удары наносились по позициям террористов «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ), на которых не распространяется режим прекращения огня.

Российские ВКС и ВВС Сирии не наносили удары по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, сообщает ТАСС.

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