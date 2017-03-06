Вонь из туалета вынудила индийский Boeing совершить экстренную посадку

Крайне резкий запах из санузла на борту пассажирского Boeing 737 индийской авиакомпании SpiceJet заставила экипаж прервать полет и экстренно приземлиться.

В воскресенье во время рейса SG-192 по маршруту Бангалор - Нью-Дели по салону распространился «чрезвычайно острый» запах из туалета в передней части лайнера, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Hindustan Times.

После незапланированной посадки в Хайдарабаде туалет тщательно очистили, салон проветрили. Спустя час он продолжил полет в Нью-Дели. На борту самолета находились 184 пассажира и четыре члена экипажа. Пресс-секретарь SpiceJet не назвал причину неприятного запаха.