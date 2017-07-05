Volvo откажется от машин с бензиновыми двигателями

Шведский автоконцерн Volvo принял решение отказаться от производства автомобилей с бензиновыми двигателями в 2019 году, заявил гендиректор автопроизводителя Хакан Самуэльссон.

По его словам, все легковые автомобили Volvo с 2019 года будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами.

К 2025 году концерн рассчитывает продать миллион электромобилей путем отказа от использования традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Отмечается, что после приобретения Volvo китайской Geely в 2010 году компания активизировала свои усилия по разработке и внедрению электромоторов.

Вместе с тем, мировая популярность электромобилей растет - в январе-марте 2017 года объем продаж подскочил на 40 процентов в годовом выражении. Если такие темпы роста сохранятся, к 2030 году 80 процентов всех автомобилей будут ездить на электричестве, сообщает «Интерфакс».