Волосы на ногах помогают пчелам переносить пыльцу
Биологи из института Джорджии выяснили, как именно пчелы переносят пыльцу.
Известно, что насекомые транспортируют пыльцу не только между растениями, но и в улей для еды. Так называемые «пыльцевые гранулы» порой составляют до 30% веса пчелы и свисают с задних ног по подобию переполненных седельных сумок.
Исследователи поймали около двух десятков пчел, возвращающихся к ульям, и осмотрели их ноги и пыльцу. Оказалось, что насекомые удерживают пыльцу с помощью длинных волос на ногах, передает портал «Научная Россия».
При попытке оторвать пыльцевые гранулы от эластичной нити, обнаружилось, что они надежно прикреплены: сила для отрывания гранул в 20 раз превысила силу воздействия, которое пчелы испытывают во время полета.
Ученые полагают, что результаты исследования помогут созданию искусственных опылителей.
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