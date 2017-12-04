Волосы на ногах помогают пчелам переносить пыльцу

Биологи из института Джорджии выяснили, как именно пчелы переносят пыльцу.

Известно, что насекомые транспортируют пыльцу не только между растениями, но и в улей для еды. Так называемые «пыльцевые гранулы» порой составляют до 30% веса пчелы и свисают с задних ног по подобию переполненных седельных сумок.

Исследователи поймали около двух десятков пчел, возвращающихся к ульям, и осмотрели их ноги и пыльцу. Оказалось, что насекомые удерживают пыльцу с помощью длинных волос на ногах, передает портал «Научная Россия».

При попытке оторвать пыльцевые гранулы от эластичной нити, обнаружилось, что они надежно прикреплены: сила для отрывания гранул в 20 раз превысила силу воздействия, которое пчелы испытывают во время полета.

Ученые полагают, что результаты исследования помогут созданию искусственных опылителей.