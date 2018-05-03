В Волоколамске оценили моральный вред от свалки в 5,5 млн рублей
Горожане подали иски против компании-оператора мусорного полигона «Ядрово».
Так, 7 мая будут рассматриваться три иска, авторы которых требуют выплаты 700, 800 и 900 тысяч рублей соответственно. На начало июня назначено рассмотрение еще четырех заявлений на общую сумму в 3,1 миллиона рублей, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».
Ранее восемь жителей города потребовали от владельцев свалки выплаты 800 тысяч рублей.
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