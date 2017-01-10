Володин 12 января обсудит с председателем ПАСЕ их «архаичные законы»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 12 января встретится в Москве с делегацией Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с ее председателем Педро Аграмунтом.

- Парламент (ПАСЕ) живет по архаичным законам. Об этом мы и будем говорить, - цитирует «Интерфакс» слова Володина.

При этом он отметил, что он не склонен испытывать «завышенных ожиданий» от встречи с председателем ПАСЕ.

Володин пояснил, что в ассамблее есть сложившаяся система принятия решений, которые считаются, для России же ситуация, когда одну из делегаций лишают основополагающего права - права голоса - ненормальна.

Володин отметил, что невозможно представить, чтобы, например, целая политическая фракция была в Госдуме лишена права голоса.

В 2014 году делегация РФ была лишена права участвовать в голосовании, в руководящих структурах Ассамблеи и ее наблюдательных миссиях из-за ситуации вокруг Крыма и Украины.