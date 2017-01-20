Володин упрекнул Жириновского в неуважительных высказываниях о народах России
Комментируя высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о роли русского народа в период СССР, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия - многонациональная страна, а значит следует уважительнее говорить о народах страны.
- Мы исходим из того, что все мы братья, и тогда у нас многое будет получаться, — цитируют Володина «Федеральное агентство новостей».
Ранее Жириновский во время своего выступления сослался на статью 1987 года «Русские в СССР». По словам парламентария, в публикации говорилось, что «русский народ, прибалты, белорусы, вроде более высокоразвитые», и автор статьи призывал поднять «отсталые народы до уровня высокоразвитых».
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