Володин поставил на место спикера ПА ОБСЕ в вопросе о погромах банков РФ в Киеве

На состоявшейся встрече со спикером Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен «на полях» Межпарламентской ассамблеи СНГ председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин дал понять собеседнице, что российская сторона возмущена стремлением европейских парламентариев переводить разговор на другие темы, когда речь заходит о погромах российских банков на Украине.

- Думаю, вам прекрасно известна наша позиция, которую мы уже не раз высказывали, по вопросу кризиса на Украине. Мы поддерживаем Минские соглашения и регулярно призываем к их соблюдению. Для нас, как вы знаете, самая главная цель - выведение войск с данных территорий, прекращение огня и то, чтобы люди смогли вернуться к нормальной жизни, - цитирует Муттонен ТАСС.

В ответ Володин вернул спикера ПА ОБСЕ к сути своего вопроса, напомнив, что работников банков замуровывают в Киеве, а не в Донецке или Луганске.

- Речь идет о нарушениях прав граждан, которые работают в банках, имеющих отношение к России, но являющихся юридическими лицами Украины, - подчеркнул он.

Отвечая на просьбу собеседницы прокомментировать акции протеста, которые прошли 26 марта в нескольких российских городах, глава нижней палаты парламента заметил, что подобные акции происходят в странах Евросоюза ежедневно. Выражать свою позицию по той или иной проблеме - это право граждан.

- Если в соответствии с законом граждане проводят митинги и нет нарушений национального законодательства - это волеизъявление граждан, реализация их прав. Если нарушается закон - это нарушение закона, и это именно так должно трактоваться. Но когда нарушаются права граждан, когда их замуровывают в зданиях, совершенно очевидно, что речь идет уже о другой оценке. Поэтому не нужно подменять эти вопросы митингами, которые у нас повсеместно могут проходить, - подчеркнул Володин.