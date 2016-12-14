Володин пообещал думцам строгий регламент
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов к дисциплине, заявив, что им предстоит работать без каких-либо послаблений.
По словам Володина, меры по ужесточению регламента себя оправдали, поэтому контроль посещаемости парламентариями заседаний и штрафы за прогулы сохранятся. Об этом он заявил на встрече с членами фракции «Единая Россия», сообщает агентство «Экономика сегодня».
Володин заявил, что в таком жестком режиме парламентарии будут работать как минимум год. При этом руководство будет отслеживать его действенность на практике.
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