Володин пообещал думцам строгий регламент

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов к дисциплине, заявив, что им предстоит работать без каких-либо послаблений.

По словам Володина, меры по ужесточению регламента себя оправдали, поэтому контроль посещаемости парламентариями заседаний и штрафы за прогулы сохранятся. Об этом он заявил на встрече с членами фракции «Единая Россия», сообщает агентство «Экономика сегодня».

Володин заявил, что в таком жестком режиме парламентарии будут работать как минимум год. При этом руководство будет отслеживать его действенность на практике.