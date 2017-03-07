Володин поддержал идею переноса президентских выборов на дату воссоединения Крыма с РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею проведения в 2018 году выборов президента РФ 18 марта.

По его мнению, совпадение этого дня с моментом признания Крыма является хорошим знаком.

Ранее члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков предложили перенести выборы президента РФ на третье воскресенье марта, так как на календарь кампании может повлиять празднование 8 Марта.

В случае переноса выборов их дата будет следовать за днем подписания главой государства указа по Крыму в 2014 году.

Согласно закону «О выборах президента РФ», голосование проходит во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах президента. Прописаны в законе и правила переноса, сообщает «Российская газета».