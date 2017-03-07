Володин поддержал идею переноса президентских выборов на дату воссоединения Крыма с РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею проведения в 2018 году выборов президента РФ 18 марта.
По его мнению, совпадение этого дня с моментом признания Крыма является хорошим знаком.
Ранее члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков предложили перенести выборы президента РФ на третье воскресенье марта, так как на календарь кампании может повлиять празднование 8 Марта.
В случае переноса выборов их дата будет следовать за днем подписания главой государства указа по Крыму в 2014 году.
Согласно закону «О выборах президента РФ», голосование проходит во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах президента. Прописаны в законе и правила переноса, сообщает «Российская газета».
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии