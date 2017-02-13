Володин поддержал идею закона о защите чести главы государства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился с необходимостью принятия в России закона о защите чести и достоинства президента.

Идея принятия такого закона была высказана в ходе встречи спикера с преподавателями и студентами университета «Иннополис» в Татарстане. «Вы правы: президента нужно защищать. Международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть», - сказал Володин. При этом он признал, что в России такой нормативный акт отсутствует, сообщает «Коммерсант».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет определенной позиции по данной теме. По его словам, вопрос требует проработки с изучением международного опыта.