Володин отметил схожесть позиций Путина и Трампа

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин считает, что позиции по некоторым вопросам Дональда Трампа и Владимира Путина совпадают. В частности, спикер Думы видит такое совпадение в отношении борьбы с терроризмом.

"Наш президент говорит о борьбе с терроризмом, наш президент говорит об отстаивании интересов нашей страны, при этом с учетом интересов других стран. Наш президент говорил о сближении позиций и постоянно говорит об этом. Очень много таких точек пересечения и очень много схожих позиций у Путина и Трампа", - сказал Володин.

Спикер отметил, что мировоззренческие принципы нового президента США в вопросах "выстраивания отношений конструктивных и уважительных по отношению друг к другу" также очень близки России, сообщает ТАСС.

Теперь, по мнению Володина, важно восстановить доверие и уважение между Москвой и Вашингтоном. Если Трамп начнет реализовывать в жизнь то, что говорил, конечно, изменит ситуацию в корне, полагает политик.

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