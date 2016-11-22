Володин отменил новогодние корпоративы в зале заседаний Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отменил новогодние корпоративы в зале пленарных заседаний Госдумы.

По словам источников РБК, депутаты поддержали решение Володина. Ранее корпоративы в зале заседаний проводились для депутатов шестого созыва по инициативе Сергея Нарышкина и руководителя аппарата Думы Джахан Поллыевой, отметил собеседник издания.

Он также уточнил, что 21 декабря пройдет последнее пленарное заседание перед Новым годом.

По словам депутата Олега Шеина из «Справедливой России, решение, принятое спикером парламента Вячеславом Володиным и советом Думы, выглядит логично в условиях кризиса.

Депутат от ЛДПР Игорь Лебедев также поддержал инициативу Володина, отметив, что в нынешних условиях не нужно показывать, как депутаты гуляют.