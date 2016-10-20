Володин обозначил условия возвращения России в ПАСЕ

Спикер Государственной думы РФ обозначил ряд условий, при выполнении которых российская делегация может вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

- Делегация может вернуться, но только в том случае, если права не будут нарушаться и если наша российская делегация будет иметь право на позицию, на высказывание своей точки зрения и, конечно, на голосование. Потому что все другое люди просто не поймут, – цитирует Володина интернет-издание Дни.Ру со ссылкой на ТАСС.

Володин назвал возмутительным решение о лишении России права голоса в ПАСЕ, из-за чего делегация и объявила о своем выходе из организации.

- Российская делегация покинула ПАСЕ после принятия решения о лишении права голоса. Это возмутительно. Возмутительно, когда парламентская структура принимает такие решения. Таких аналогов просто нет нигде. Потому что парламент – это место для дискуссий, это место для диалога. И даже если бы российская делегация оказалась в меньшинстве – слышать меньшинство важно, – подчеркнул спикер.

Он отметил, что депутатам ПАСЕ, представляющим парламенты европейских стран, необходимо поменять подходы и отказаться от дискриминации России.

Руководитель нижней палаты парламента сообщил, что готов пригласить в Москву главу ПАСЕ Педро Аргамунта и подтвердил намерение ответить Аргамунту на его письмо, в котором глава ПАСЕ поздравил Володина с избранием на должность председателя Госдумы и высказал надежду на возвращение российской делегации в Страсбург.

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