Володин назвал проект бюджета РФ на 2017 год «оптимальным» и «жестким»

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что государственный бюджет на 2017 календарный год верстался в непростых экономических условиях и оценил проект документа как «оптимальный» и «жесткий».

«Бюджет формировался в довольно сложных экономических условиях, и его обсуждение было непростым. Решить все вопросы было сложно, пришлось расставлять приоритеты. Однако в итоге нам удалось снять большинство разногласий, и выйти на оптимальный, но жесткий бюджет», — цитирует Володина РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

По мнению главы нижней палаты парламента, проект бюджета учитывает основные государственные приоритеты – выплату по всем социальным обязательствам, «майские указы» президента РФ, а также поддержку ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства.

Володин напомнил также, что в бюджет на 2017-2019 годы заложены 11 приоритетных проектов, «направленных на решение наиболее острых системных задач, стоящих перед государством», а именно поддержка малого бизнеса, экспорта, моногородов, ипотеки, дорожного хозяйства, образования, здравоохранения и других важных направлений.

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