В МВД волну звонков о бомбах сравнили с кибератакой

Прокатившуюся по России волну анонимных звонков о якобы заложенных бомбах в МВД РФ расценили как кибератаку.

Замглавы ведомства Игорь Зубов отметил, что звонки поступали из стран ближнего и дальнего зарубежья – Казахстана, Узбекистана, Украины, Канады, США, Турции. Однако большинство их исходило из Сирии, с территорий, контролируемых террористами, сообщает «Интерфакс».

«По интенсивности мы можем говорить, что по сути речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации», - цитирует агентство представителя ведомства. Он добавил, что по фактам анонимных звонков возбуждено 2,7 тысячи уголовных дел.