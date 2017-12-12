В МВД волну звонков о бомбах сравнили с кибератакой
Прокатившуюся по России волну анонимных звонков о якобы заложенных бомбах в МВД РФ расценили как кибератаку.
Замглавы ведомства Игорь Зубов отметил, что звонки поступали из стран ближнего и дальнего зарубежья – Казахстана, Узбекистана, Украины, Канады, США, Турции. Однако большинство их исходило из Сирии, с территорий, контролируемых террористами, сообщает «Интерфакс».
«По интенсивности мы можем говорить, что по сути речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации», - цитирует агентство представителя ведомства. Он добавил, что по фактам анонимных звонков возбуждено 2,7 тысячи уголовных дел.
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