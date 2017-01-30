Германский автоконцерн Volkswagen стал лидером мирового авторынка, обогнав японскую компанию Toyota Motor.

В 2016 году японская компания реализовала 10,2 миллиона машин по всему миру, в то время как продажи в Китае позволили VW довести глобальные поставки до 10,3 миллиона автомобилей.

Американская General Motors, которая в 2015 году занимала третью строчку мирового рейтинга, пока не отчиталась о продажах за прошлый год.

Toyota является лидером мирового авторынка по итогам восьми из последних девяти лет после того, как отобрала первое место у GM в 2008 году, сообщает «Интерфакс».