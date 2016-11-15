Германский автоконцерн Volkswagen в октябре увеличил продажи на 4,4 процента, говорится в сообщении компании.

Всего в прошлом месяце по всему миру удалось реализовать более 500 тысяч новых автомобилей, значительно превзойдя показатели 2015 года. В период с января по ноябрь 2016 года продажи увеличились примерно на 1 процент по сравнению с 2015 годом.

Всего по всему миру за текущий год удалось продать более 5 миллионов новых автомобилей. Несмотря на недавний «дизельный скандал», компания сумела вернуть за собой ведущее место и спрос по всему миру.

Второе место по продажам заняла японская компания Toyota, а замыкает тройку лидеров американский гигант Ford, сообщает портал Oane.ws