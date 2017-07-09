Волк из барнаульского зоопарка едва не съел трехлетнего мальчика

В зоопарке Барнаула трехлетний мальчик получил ранения после того, как сунул в клетку волку руку. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

В ведомстве уточнили: «Животное ухватило ребенка. С рваными ранами рук и ушной раковины он был госпитализирован в медицинское учреждение».

Как пишет ТАСС, сотрудники СУ СК проводят проверку, после чего будет принято процессуальное решение.

В апреле 2016 года в том же зоопарке тигр нанес 14-летней девочке травмы после того, как она попыталась сделать селфи с животным и приблизилась к клетке.

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