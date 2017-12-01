На Волге «всплыл» второй огромный масляный круг
Масляное пятно площадью 10 тысяч квадратных метров обнаружили на Волге в Казани в районе причала «Лесная гавань».
Экстренные службы сообщают о размере пятна – 20 на 500 метров. Они также заявили о первых средствах борьбы – в воде выставлены специальные заграждения, воду обрабатывают специальным сорбентом.
Специалисты выявляют источник загрязнения, передает РИА Новости.
30 ноября сообщалось о появлении масляного пятна на Волге у города Балаково Саратовской области, которое могло образоваться из-за незаконного открытия кингстонов и сброса топлива с судов, стоящих на ремонте в порту.
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