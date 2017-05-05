Вокруг атомной станции «Фукусима» горит лес

Пожар в японском поселке Намиэ может угрожать атомной станции «Фукусима».

Лесной пожар распространился на 20 гектаров леса. В операции по тушению возгорания принимают участие военнослужащие японской армии, задействовано более 240 человек.

Все жители поселка эвакуированы. Изменений радиационного фона не отмечено, но нет гарантии, что если пожар и сильный ветер усилятся – этого не пройзойдет.

Одной из причин пожара называют удар молнии в дерево, сообщает Regnum.

Поселок Намиэ расположен в нескольких десятках километров от станции.

Фукусима-1 — атомная электростанция, расположенная в городе Окума уезда Футаба префектуры Фукуcима. Получила известность после аварии в марте 2011 года. До аварии её шесть энергоблоков мощностью 4,7 ГВт делали Фукусиму-1 одной из 25 крупнейших атомных электростанций в мире.

В декабре 2013 года станция была официально закрыта. На территории станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.

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