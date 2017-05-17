Вокалист Би-2 пытался пронести наркотики на матч «Спартак»-«Терек»

Вокалист группы «Би-2» Егор Бортник, известный под псевдонимом Лева Би-2, был задержан сотрудниками полиции на стадионе «Открытие Арена», сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, при досмотре у Бортника была обнаружена папироса с марихуаной.

По другой информации, у него обнаружили пакетик с марихуаной.

После этого певца доставили в отделение полиции, где он написал объяснительную. По факту обнаружения у него запрещенных веществ проводится проверка.

Встреча между московским «Спартаком» и грозненским «Тереком» проходит сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве, сообщает «РИА Новости».