Вокалист Би-2 пытался пронести наркотики на матч «Спартак»-«Терек»
Вокалист группы «Би-2» Егор Бортник, известный под псевдонимом Лева Би-2, был задержан сотрудниками полиции на стадионе «Открытие Арена», сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, при досмотре у Бортника была обнаружена папироса с марихуаной.
По другой информации, у него обнаружили пакетик с марихуаной.
После этого певца доставили в отделение полиции, где он написал объяснительную. По факту обнаружения у него запрещенных веществ проводится проверка.
Встреча между московским «Спартаком» и грозненским «Тереком» проходит сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве, сообщает «РИА Новости».
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