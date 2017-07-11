Воевавших на Донбассе украинцев обманули с обещанной землей

В Житомире участники боевых действие на Донбассе устроили акцию протеста, перекрыв трассу Киев-Чоп. Они требуют возобновления выдачи земельных участков.

Движение блокируют около 50 человек. Исключения делаются только для автомобилей с детьми и маршруток. Свою акцию они расценивают как предупреждение властям страны.

«Получение земли – это конституционное право человека, но президент и премьер решили, что они тут короли. Пока мы делаем предупреждающую акцию, но ребята уже хотят крови и зрелищ», - заявил телеканалу «112 Украина» один из организаторов протеста.

Военный конфликт на Донбассе продолжается в течение трех лет. Поводом для него послужил государственный переворот на Украине и несогласие взбунтовавшихся регионов с политикой новых властей.