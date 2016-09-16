Военный самолет из Швеции совершил разведывательный полет около границ РФ
Разведывательный самолет шведских ВВС совершил полет близ границ РФ со стороны Балтийского моря.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные сайты, которые отслеживают передвижения военной авиации.
По данным СМИ, самолет Gulfstream 4 с позывным SVF622 летел на высоте 13 тысяч метров неподалеку от Калининградской области. При этом самолет находился в воздушном пространстве над эксклюзивной экономической зоной России на Балтийском море, не нарушая государственной границы.
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