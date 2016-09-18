Военный самолет САР потерпел крушение

В Сирии под Дейр-эз-Зором рухнул сирийский военный самолет. Подробности происшествия неизвестны, обстоятельства катастрофы выясняются.

– Военный самолет был сбит при выполнении боевого задания в рамках борьбы с ИГ, пилот погиб, – сообщает военный источник в Сирии. Других данных о происшествии пока нет, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Сирии был нанесен удар по правительственным войскам. Армию САР атаковали американские самолеты. В результате более 60 человек погибли.