Военный самолет в Нигерии по ошибке уничтожил лагерь с мигрантами
Военный самолет ВВС Нигерии в ходе операции против боевиков радикальной группировки «Боко Харам» по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб на северо-востоке страны.
По словам представителя нигерийской армии генерала Лаки Ирабора, жертвами ошибочной бомбардировки стали 50 человек, еще 120 получили ранения.
По данным СМИ, «Международный комитет Красного креста» заявил о гибели шестерых своих сотрудников, однако официальных данный по этому поводу пока нет, сообщает «Федерал пресс».
Следующая новость Саманта Пауэр назвала Россию главной угрозой США
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии