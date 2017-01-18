Военный самолет в Нигерии по ошибке уничтожил лагерь с мигрантами

Военный самолет ВВС Нигерии в ходе операции против боевиков радикальной группировки «Боко Харам» по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб на северо-востоке страны.

По словам представителя нигерийской армии генерала Лаки Ирабора, жертвами ошибочной бомбардировки стали 50 человек, еще 120 получили ранения.

По данным СМИ, «Международный комитет Красного креста» заявил о гибели шестерых своих сотрудников, однако официальных данный по этому поводу пока нет, сообщает «Федерал пресс».