Военный противолодочный самолет США приблизился к Крыму
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon совершил очередной подлет к Крыму. Об этом информируют западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.
Самолет-разведчик с бортовым номером 168859, вылетевший утром с авиабазы Сигонелла на Сицилии, днем вел разведку к югу от побережья Крыма.
Сегодня утром сразу пять самолетов США, НАТО и Швеции осуществили разведывательные полеты вблизи российских границ на Балтике, в Баренцевом море, около Камчатки и кораблей ВМФ России в восточной части Средиземного моря, сообщает «Интерфакс».
В последнее время у границ России возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов. Их полеты отмечали около побережья Крыма и рядом с границей в Калининградской области.
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