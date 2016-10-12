Военный противолодочный самолет США приблизился к Крыму

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon совершил очередной подлет к Крыму. Об этом информируют западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

Самолет-разведчик с бортовым номером 168859, вылетевший утром с авиабазы Сигонелла на Сицилии, днем вел разведку к югу от побережья Крыма.

Сегодня утром сразу пять самолетов США, НАТО и Швеции осуществили разведывательные полеты вблизи российских границ на Балтике, в Баренцевом море, около Камчатки и кораблей ВМФ России в восточной части Средиземного моря, сообщает «Интерфакс».

В последнее время у границ России возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов. Их полеты отмечали около побережья Крыма и рядом с границей в Калининградской области.