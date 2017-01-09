Военный корабль США обстрелял иранские катера в Ормузском проливе

Четыре катера Корпуса стражей исламской революции попали под обстрел со стороны американского эсминца Mahan, сопровождавшему другие суда США в Ормузском проливе.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 января, когда катера на большой скорости приближались к американскому военному кораблю, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

Как заявили агентству в Пентагоне, предупредительная стрельба была открыта, после того как иранские корабли не отреагировали на радиосигналы и дымовой буй, сброшенный вертолетом ВМС США. Всего было произведено три выстрела.

Ранее США неоднократно обращали внимание на то, что иранские катера приближаются слишком близко к американским кораблям в Персидском заливе — как минимум в одном случае кораблю США пришлось также открыть предупредительную стрельбу.

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