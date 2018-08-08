Военный аналитик Японии признал развитие Курильских островов
Посетивший Южные Курилы японский военный аналитик Ю Коидзуми восхитился переменами на островах с момента его последнего визита на острова в 2013 году.
Эксперт признается, что его удивили позитивные изменения в инфраструктуре островов, ведь почти все дороги в Южно-Курильске асфальтированы, к тому же здесь появилось много новых зданий.
Особое впечатление на него произвели Дом культуры и спортивный центр.
По мнению Коидзуми, чем богаче становятся Южные Курилы, «тем меньшую ценность несет собой экономический козырь в рукаве Японии», передает «Народные новости».
Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!
Следующая новость Центр Москвы и аэропорт «Внуково» свяжут прямым автобусным рейсом
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии