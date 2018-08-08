Военный аналитик Японии признал развитие Курильских островов

Посетивший Южные Курилы японский военный аналитик Ю Коидзуми восхитился переменами на островах с момента его последнего визита на острова в 2013 году.

Эксперт признается, что его удивили позитивные изменения в инфраструктуре островов, ведь почти все дороги в Южно-Курильске асфальтированы, к тому же здесь появилось много новых зданий.

Особое впечатление на него произвели Дом культуры и спортивный центр.

По мнению Коидзуми, чем богаче становятся Южные Курилы, «тем меньшую ценность несет собой экономический козырь в рукаве Японии», передает «Народные новости».

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