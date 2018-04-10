Военных обяжут оплатить за разбитую технику в рассрочку
Российские военнослужащие будут компенсировать армии ущерб от разбитого ими самолета или сгоревшего танка.
В случае признания своей вины в гибели техники военным будет позволено выплатить ущерб в рассрочку.
Соответствующие поправки к закону «О материальной ответственности военнослужащих» уже подготовили специалисты Минобороны, пишет газета «Известия».
Согласно действующему законодательству, взыскать ущерб за испорченную технику с солдата или офицера можно лишь через суд. Часто компенсация ограничивается удержанием одного оклада с виновного.
Теперь дела по уничтожению или повреждению техники на сотни тысяч или миллионы рублей будут решаться без участия суда, сообщает Ura.ru.
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