Военных обяжут оплатить за разбитую технику в рассрочку

Российские военнослужащие будут компенсировать армии ущерб от разбитого ими самолета или сгоревшего танка.

В случае признания своей вины в гибели техники военным будет позволено выплатить ущерб в рассрочку.

Соответствующие поправки к закону «О материальной ответственности военнослужащих» уже подготовили специалисты Минобороны, пишет газета «Известия».

Согласно действующему законодательству, взыскать ущерб за испорченную технику с солдата или офицера можно лишь через суд. Часто компенсация ограничивается удержанием одного оклада с виновного.

Теперь дела по уничтожению или повреждению техники на сотни тысяч или миллионы рублей будут решаться без участия суда, сообщает Ura.ru.