Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР
Замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин обвинил НАТО в обстреле города Ясиноватая.
По его словам, утром 25 апреля город обстреляли из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.
«По нашим данным, руководство этим обстрелом вели военнослужащие-артиллеристы НАТО, прибывшие накануне для проведения полевых испытаний и обучения украинских силовиков на средствах артиллерийской разведки AN/TPQ производимых и поставляемых США на Украину», — заявил Басурин.
Он также отметил, что эти комплексы уже установили на крышах нескольких многоэтажек в Авдеевке, сообщает «РИА Новости».
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