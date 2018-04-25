Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР

Замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин обвинил НАТО в обстреле города Ясиноватая.

По его словам, утром 25 апреля город обстреляли из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

«По нашим данным, руководство этим обстрелом вели военнослужащие-артиллеристы НАТО, прибывшие накануне для проведения полевых испытаний и обучения украинских силовиков на средствах артиллерийской разведки AN/TPQ производимых и поставляемых США на Украину», — заявил Басурин.

Он также отметил, что эти комплексы уже установили на крышах нескольких многоэтажек в Авдеевке, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ДНР
Организации: НАТО
Следующая новость Россияне будут заходить в соцсети через Госуслуги

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО