Военные США замерзли на учениях возле российско-норвежской границы

В марте текущего года почти двести американских морпехов замерзли во время учений, проходивших недалеко от российско-норвежской границы.

По словам представителя шведского производителя зимней военной одежды Йонаса Райдема, снаряжение военных не выдержало 45-градусных морозов.

Он пояснил, что производители одежды не учли, что влага, исходящая от тела при сильном морозе, может замерзать в слоях одежды.

В итоге, куртки морпехов замерзали и рвалась по швам, а молнии не застегивались, сообщает «Федерал пресс».