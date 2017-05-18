Военные США замерзли на учениях возле российско-норвежской границы
В марте текущего года почти двести американских морпехов замерзли во время учений, проходивших недалеко от российско-норвежской границы.
По словам представителя шведского производителя зимней военной одежды Йонаса Райдема, снаряжение военных не выдержало 45-градусных морозов.
Он пояснил, что производители одежды не учли, что влага, исходящая от тела при сильном морозе, может замерзать в слоях одежды.
В итоге, куртки морпехов замерзали и рвалась по швам, а молнии не застегивались, сообщает «Федерал пресс».
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