Военные Украины дважды за сутки атаковали Луганскую республику

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки дважды обстреливали территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенных пунктов Желобок и Красный Яр.

Отмечается, что обстрелы производились минометами калибра 82 мм, вооружением БМП, а также стрелковым оружием.

К счастью потерь среди военных и мирного населения нет, передает «НСН».

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