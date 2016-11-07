Военные США и Турции согласовали общий план действий по освобождению Ракки

Международная коалиция во главе с США и военные Турции согласовали совместный план по освобождению от боевиков сирийского города Ракка.

- Турция и международная коалиция против ИГ во главе с США будут реализовывать долгосрочный план по освобождению Ракки, ее удержанию и управлению, - цитирует генерала Джозефа Данфорда ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Turk.

6 ноября Данфорд побывал с визитом в Анкаре, где провел переговоры со своим турецким коллегой начальником Генштаба Турции генералом Хулуси Акаром. Стороны обсудили текущую ситуацию и взаимодействие в ходе военной операции.

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Места: США, Турция
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