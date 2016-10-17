Военные силы курдов поддержат Ирак в борьбе с ИГ

Курдские военизированные формирования «пешмерга» готовы оказать поддержку иракской армии в операции по освобождению территории страны от террористов ИГ. Операция иракских военных, которую планируется провести совместно с курдскими частями, направлена на зачистку Мосула.

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламского государства» обосновалась во втором по величине крупнейшем городе Ирака в 2014 году. Этот же регион стал основной точкой расположения военных сил террористов, комментирует ситуацию РИА Новости.

Командиры курдских военных частей пояснили основную схему плана совместной операции агентству Rudaw. В частности, Джаафар Мустафа, один из руководителей курдского военного формирования, в своих комментариях о совместных планах с Ираком по освобождению территории страны от формирований ИГ уточнил, что наступление начнут курдские бойцы «пешмерга», затем к операции присоединятся силы иракских военных частей.

"У нас есть соглашение с иракцами и коалицией, что "пешмерга" не пойдут в Мосул", — сказал глава курдского штаба Джамал Иминики.

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