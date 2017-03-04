Военные расходы Китая увеличатся на 7%

Китай увеличит расходы на оборону в 2017 году на 7%. Об этом рассказал официальный член Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин на 5-й сессии 12-го созыва.

Она заявила: «Каждый год наше правительство определяет расходы на оборону. В 2017 году наш бюджет увеличится примерно на 7%, доля расходов составит 1,3% от ВВП страны».

Фу Ин пояснила, что на Мюнхенской конференции по безопасности «участникам было рекомендовано увеличить размер расходов на оборону до 2% (от ВВП страны)». Официальный представитель ВСНП также добавила, что в мире происходят крупные конфликты и войны, нанесшие некоторым государствам серьезный материальный ущерб и повлекшие за собой поток беженцев.

По сообщению ТАСС, военный бюджет КНР в 2016 году планировалось увеличить на 7,6% по сравнению с 2015 годом.

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