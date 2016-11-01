Военные пенсионеры не получат единовременную выплату

Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей смогут получить только пенсионеры, которые получают страховые пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Отвечая на вопрос о том, имеют ли право военные пенсионеры на данную выплату, Голодец ответила, что средняя пенсия в системе Минобороны составляет 22751 рубль. Таким образом, военные пенсионеры получить единовременную выплату в 5 тысяч рублей не смогут.

Единовременная выплата в 5 тысяч рублей будет произведена в январе 2017 года. Получить данную выплату смогут пенсионеры, постоянно проживающие на территории России и получающие пенсии, выплачиваемые Пенсионным фондом РФ, сообщает «РИА Новости».