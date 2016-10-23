Военные опубликовали первое фото российской тяжелой ракеты «Сармат»
Первое изображение баллистической ракеты РС-28 "Сармат" опубликовано на сайте Государственного ракетного центра имени Макеева. Перспективный ракетный комплекс стратегического назначения создан в целях гарантированного и эффективного выполнения задач ядерного сдерживания стратегическими силами России.
В сопроводительном тексте указано, что в соответствии с Постановлением Правительства России «О государственном оборонном заказе» АО «ГРЦ Макеева» поручено приступить к разработке ОКР «Сармат».
В июне 2011 года с Министерством обороны России подписан государственный контракт на выполнение ОКР «Сармат», сообщает ТАСС.
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