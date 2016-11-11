Военные РФ нашли доказательства применения сирийскими боевиками химоружия

Российские военные обнаружили на окраине Алеппо доказательства применения сирийскими боевиками химического оружия, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, офицеры Научного центра войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ во время проведения разведки в юго-западной части города Алеппо обнаружили доказательства применения террористами химического оружия против мирного населения и сирийских военнослужащих.

Конашенков уточнил, что были обнаружены неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы террористов, содержащие отравляющие вещества, которыми с высокой степенью вероятности являются хлор и белый фосфор. Об этом сообщает ТАСС.