Военные РФ нашли доказательства применения сирийскими боевиками химоружия
Российские военные обнаружили на окраине Алеппо доказательства применения сирийскими боевиками химического оружия, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, офицеры Научного центра войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ во время проведения разведки в юго-западной части города Алеппо обнаружили доказательства применения террористами химического оружия против мирного населения и сирийских военнослужащих.
Конашенков уточнил, что были обнаружены неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы террористов, содержащие отравляющие вещества, которыми с высокой степенью вероятности являются хлор и белый фосфор. Об этом сообщает ТАСС.
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