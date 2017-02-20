Военные начали отвод техники от линии соприкосновения в ДНР
Военные начали отвод тяжелой военной техники от линии соприкосновения в ДНР одновременно из нескольких точек.
Как уточняется в материале, техника направляется в места постоянного хранения, доступ к которым предоставлен Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, отведение будет происходить в зеркальном порядке, одновременно с украинской стороной.
Ранее представитель штаба силовой операции на востоке Украины Леонид Матюхин заявил, что предпосылок для отвода вооружений нет, так как за ночь было зафиксировано пять обстрелов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Минтруд РФ выступил за профобучение мужчин в декретном отпуске
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии