Военные начали отвод техники от линии соприкосновения в ДНР

Военные начали отвод тяжелой военной техники от линии соприкосновения в ДНР одновременно из нескольких точек.

Как уточняется в материале, техника направляется в места постоянного хранения, доступ к которым предоставлен Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, отведение будет происходить в зеркальном порядке, одновременно с украинской стороной.

Ранее представитель штаба силовой операции на востоке Украины Леонид Матюхин заявил, что предпосылок для отвода вооружений нет, так как за ночь было зафиксировано пять обстрелов. Об этом сообщает «Интерфакс».