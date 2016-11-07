Военные эксперты отметили страх генсека НАТО перед военной мощью России

Российские военные эксперты считают, что генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга пугает то, что Москва становится все более мощной и опасной для Североатлантического альянса. Этим и объясняются его слова об усилении коллективной безопасности.

- Йенса Столтенберга волнует то, что Россия наращивает свою военную мощь. Неужели она должна сидеть, как пьяный сторож, и ждать, пока все арбузы разворуют? — заявил военный обозреватель Виктор Баранец в эфире Радио «Комсомольская правда».

Эксперт подчеркнул, что Столтенберг ведет себя достаточно примитивно и наивно.

- Генеральный секретарь НАТО обижается на то, что Россия якобы ведет пропаганду в странах Европы, — сказал Баранец.

Как известно, в начале июля на саммите в Варшаве представители НАТО договорились о размещении в Польше и Прибалтике четырех батальонов общей численностью до четырех тысяч человек. Такое усиление объяснили якобы возможными угрозами со стороны Москвы.

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