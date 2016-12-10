На военной базе в Йемене от рук террористов погибли 40 человек

По меньшей мере, 40 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на военной базе в окрестностях йеменского Адена. Там сработало самодельное взрывное устройство.

Другие детали инцидента не раскрываются. Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за эту вылазку, передает ТАСС.