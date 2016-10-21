Военнослужащий США погиб при наступлении на Мосул

Армия США понесла первую потерю в ходе наступления на Мосул в Северном Ираке.

Об этом сообщает ABC.

По данным телеканала, солдат погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства, которое было установлено на дороге. От полученных травм он скончался.

Он стал первым американцем, кто погиб в битве за Мосул.

17 октября армия США начала наземную операцию в Ираке, главной целью которой является освобождение Мосула от террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).