Военнослужащий США погиб при наступлении на Мосул
Армия США понесла первую потерю в ходе наступления на Мосул в Северном Ираке.
Об этом сообщает ABC.
По данным телеканала, солдат погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства, которое было установлено на дороге. От полученных травм он скончался.
Он стал первым американцем, кто погиб в битве за Мосул.
17 октября армия США начала наземную операцию в Ираке, главной целью которой является освобождение Мосула от террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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