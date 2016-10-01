Военнослужащие Турции атаковали 10 объектов ИГ на территории Сирии

Солдаты турецкой армии во время операции «Щит Евфрата» на севере Сирии произвели 93 выстрела по 10 заранее выявленным объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генштаб Турции.

Всего было выпущено 33 снаряда из гаубиц «Фыртына», 40 - из реактивных систем залпового огня и 20 — из танков.

Военные также отметили, что между силами умеренной сирийской оппозиции и боевиками ИГ ведутся тяжелые бои в расположенных на линии между городами Аазаз и Эль-Раи на севере САР населенных пунктах Увайшиах, Джуббаи, Талл Атиях и Талл Ашах.