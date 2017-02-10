Военно-морские силы Таиланда бросили на борьбу с «островом» мусора
К тайскому острову Талу и близлежащим курортным зонам провинции Прачуаб Кирикхан приближается десятикилометровое скопление плавающего мусора, сообщили в штабе военно-морских сил Таиланда.
Тайские СМИ опубликовали новость о постепенно надвигающейся на курорты «плавучей свалке» в пятницу, после того, как военно-морские силы провели воздушную разведку объекта, сообщает РИА Новости.
По словам рыбаков и военных, основную массу мусора в «плавучей свалке» составляют пластиковые пакеты и другие бытовые изделия из пластика.
ВМС совместно с морской полицией и администрацией прибрежных провинций готовят операцию по выемке мусора из воды и его уничтожению.
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