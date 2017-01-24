Военная техника США добралась до Польши с «потерями»

Американская военная техника, направленная в Польшу, прибыла на место назначения не в полном составе и с повреждениями.

В частности, по пути из немецкого города Бремерхафен несколько бронемашин врезались в слишком низкие мосты. Еще пять единиц техники так и не покинули территорию Германии, поскольку армейское руководство так и не определилось окончательно со способом их транспортировки.

Кроме того, несколько танков США прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами, сообщает НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Военная техника предназначалась для поддержки операции «Атлантическая решимость» которая направлена на потенциальное сдерживание России.