Военная техника США добралась до Польши с «потерями»
Американская военная техника, направленная в Польшу, прибыла на место назначения не в полном составе и с повреждениями.
В частности, по пути из немецкого города Бремерхафен несколько бронемашин врезались в слишком низкие мосты. Еще пять единиц техники так и не покинули территорию Германии, поскольку армейское руководство так и не определилось окончательно со способом их транспортировки.
Кроме того, несколько танков США прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами, сообщает НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.
Военная техника предназначалась для поддержки операции «Атлантическая решимость» которая направлена на потенциальное сдерживание России.
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